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Україна терміново скликає Раду Безпеки ООН: деталі

МЗС заявляє, що російські ракетні атаки стали викликом не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки

6 липня 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Україна ініціювала проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН після чергової хвилі масованих ракетних атак Росії по українських містах. Київ закликає міжнародну спільноту дати принципову оцінку діям Кремля та посилити тиск на державу-агресора. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

Україна терміново скликає Раду Безпеки ООН: деталі

Радбез ООН. Фото: з відкритих джерел

За його словами, кожен новий російський удар є не лише атакою проти України, а й демонстрацією зневаги до міжнародного права та глобальної системи безпеки.

Очільник МЗС наголосив, що російські ракети несуть сигнал далеко за межі українських кордонів. На його переконання, Кремль прагне нав'язати світові переконання, що сила здатна замінити право, а терор може залишатися безкарним. Саме тому, підкреслив дипломат, відповідь міжнародної спільноти має бути швидкою та рішучою.

Україна вже звернулася до головуючої в Раді Безпеки ООН Демократичної Республіки Конго із проханням невідкладно включити це питання до порядку денного. Також Київ закликає всі держави-члени Радбезу підтримати проведення засідання та засвідчити свою позицію щодо систематичних атак Росії на цивільне населення.

Андрій Сибіга зазначив, що половинчасті рішення або затягування з реакцією лише заохочують агресора до нових злочинів. На його думку, ефективно зупинити російський терор можуть лише спільні дії міжнародних партнерів, які поєднають політичний, дипломатичний та санкційний тиск.

У Міністерстві закордонних справ також наголошують, що кінцевою метою таких кроків залишається досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру відповідно до принципів Статуту ООН, який має базуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

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Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9499
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