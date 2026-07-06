Что и кому хотел доказать Путин новым обстрелом Киева: для чего ему жертвы среди гражданских

Главной целью очередного ракетно-дронового удара по Киеву был президент США Трамп, который по инсайдам западных СМИ был впечатлен эффективностью украинских дипстрайков по военным завода и НПЗ рф. Трамп не любит читать аналитические отчёты. Он любит смотреть короткие видео. И расстрел гражданского населения баллистическими ракетами как в тире на фоне нехватки ракет-перехватчиков должно, по мнению путина, переубедить его в том, что россия имеет инициативу в этой войне. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Увы, не питаю особых иллюзий относительно эмпатии и чувства сострадания Трампа мирному населению Украины, который совсем недавно грозился уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана и обесточить мегаполисы. Просто большинство американцев, которые как раз обладают этими чувствами, которые и делают нас людьми, этого не поддержали. Да и фото украинских военнопленных, истощенных и замученных в российском плену живодерами путинского режима, как говорили инсайдеры со знаменитой встречи Зеленского в Белом доме, лишь испортили ему настроение и триггернули срыв переговоров", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому эта стратегия, которая работала с администрацией Байдена уже не рабочая и мы имели массу возможностей в этом убедиться за полтора года. И путин это прекрасно тоже знает. Поэтому либо мы действительно в кратчайшие сроки, как обещает глава Fire Point Штиллерман, должны разработать и запустить в массовое производство собственную баллистику для адекватных ответных ударов по Москве, а также, что еще важнее, собственные ракеты-перехватчики для вражеской баллистики, либо нас ждёт экоцид и холодомор уже грядущей зимой в гораздо большем объёме и количестве жертв среди мирного населения.

"Есть, конечно, вариант поехать в Москву Зеленскому договариваться о компромиссах и завершении войны, но, как заявил сам Зеленский, в своём фактически первом предвыборном интервью Гордону в декабре 2018-го, "белый флаг" – это точно не про меня!", – отметил эксперт.

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