Что и кому хотел доказать Путин новым обстрелом Киева: для чего ему жертвы среди гражданских

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Кравцев Сергей
Главной целью очередного ракетно-дронового удара по Киеву был президент США Трамп, который по инсайдам западных СМИ был впечатлен эффективностью украинских дипстрайков по военным завода и НПЗ рф. Трамп не любит читать аналитические отчёты. Он любит смотреть короткие видео. И расстрел гражданского населения баллистическими ракетами как в тире на фоне нехватки ракет-перехватчиков должно, по мнению путина, переубедить его в том, что россия имеет инициативу в этой войне. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он продолжает, поэтому эта стратегия, которая работала с администрацией Байдена уже не рабочая и мы имели массу возможностей в этом убедиться за полтора года. И путин это прекрасно тоже знает. Поэтому либо мы действительно в кратчайшие сроки, как обещает глава Fire Point Штиллерман, должны разработать и запустить в массовое производство собственную баллистику для адекватных ответных ударов по Москве, а также, что еще важнее, собственные ракеты-перехватчики для вражеской баллистики, либо нас ждёт экоцид и холодомор уже грядущей зимой в гораздо большем объёме и количестве жертв среди мирного населения.
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