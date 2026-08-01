Що Драпатий готує по мобілізації: у Раді попередили про складний сценарій

Призначення нового головнокомандувача Збройних сил України саме по собі не вирішить проблему нестачі військовослужбовців на фронті. Якщо Росія піде на нову масштабну мобілізацію, Україна також буде змушена збільшувати чисельність своєї армії. Про це заявив народний депутат, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зміна керівництва ЗСУ не означає автоматичного вирішення кадрової проблеми. Не варто очікувати, що сучасні технології чи роботизовані системи найближчим часом повністю замінять людей на передовій.

Костенко наголосив, що головним фактором залишається баланс сил між Україною та Росією. Якщо Кремль ухвалить рішення про проведення чергової хвилі мобілізації й збільшить чисельність своїх військ, українська сторона також буде змушена реагувати відповідним нарощуванням особового складу.

Нардеп підкреслив, що війна залишається війною ресурсів, де людський потенціал відіграє не менш важливу роль, ніж сучасне озброєння чи технологічні рішення.

Заява пролунала на тлі кадрових змін у вищому військовому керівництві після призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Саме тому в суспільстві активно обговорюється питання, чи вплинуть ці зміни на мобілізаційну політику держави.

Втім, за словами Романа Костенка, кадрові рішення не здатні компенсувати дефіцит військовослужбовців, якщо противник суттєво нарощуватиме власне угруповання. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для комплектування війська та забезпечення оборони держави.

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