logo_ukra

BTC/USD

64406

ETH/USD

1910.72

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Драпатий розкрив генералу НАТО формулу перемоги України
commentss НОВИНИ Всі новини

Драпатий розкрив генералу НАТО формулу перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ провів першу розмову з новим командувачем сил НАТО в Європі та назвав ключові завдання української армії

29 липня 2026, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Під час бесіди український воєначальник представив своє бачення подальших дій, які мають наблизити перемогу України у війні із Росією.

Драпатий розкрив генералу НАТО формулу перемоги України

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, Драпатий зазначив, що українська стратегія передбачає посилення операцій одночасно в різних доменах, недопущення проникнення російських військ у смуги оборони, розширення можливостей далекої та середньої вогневої поразки, а також подальший розвиток системи армійських корпусів зі збільшенням їх самостійності.

За словами головнокомандувача, одним із головних завдань залишається нанесення Росії максимально чутливих втрат за допомогою сучасних українських технологій та нестандартних рішень.

"Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності втрат противника та знизити економічні можливості Москви. Для цього застосовуємо асиметричні підходи та українські технології", — наголосив Драпатий.

Окремо він подякував генералу Гринкевичу за зусилля щодо зміцнення української протиповітряної оборони та сприяння у наданні додаткових коштів ППО.

Також головнокомандувач відзначив роль президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Хегсета у продовженні військової підтримки України. Зокрема, йдеться про постачання озброєнь у рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає забезпечення ЗСУ пріоритетними видами озброєння та військової техніки.

У Генштабі наголосили, що співпраця із союзниками залишається одним із ключових елементів посилення обороноздатності України та реалізації нової стратегії ведення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США зробили перший крок до найболючішого удару по Кремлю: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41596
Теги:

Новини

Всі новини