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Драпатый раскрыл генералу НАТО формулу победы Украины

Главнокомандующий ВСУ провел первый разговор с новым командующим силами НАТО в Европе и назвал ключевые задачи украинской армии

29 июля 2026, 11:30
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Во время беседы украинский военачальник представил свое видение дальнейших действий, которые должны приблизить победу Украины в войне с Россией.

Драпатый раскрыл генералу НАТО формулу победы Украины

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Драпатый отметил, что украинская стратегия предусматривает усиление операций одновременно в различных доменах, недопущение проникновения российских войск в полосы обороны, расширение возможностей дальнего и среднего огневого поражения, а также дальнейшее развитие системы армейских корпусов с увеличением их самостоятельности.

По словам главнокомандующего, одной из главных задач остается нанесение России максимально чувствительных потерь при помощи современных украинских технологий и нестандартных решений.

"Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности потерь противника и снизить экономические возможности Москвы. Для этого применяем асимметричные подходы и украинские технологии", — подчеркнул Драпатый.

Отдельно он поблагодарил генерала Гринкевича за усилия по укреплению украинской противовоздушной обороны и содействие в предоставлении дополнительных средств ПВО.

Также главнокомандующий отметил роль президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета в продолжении военной поддержки Украины. В частности, речь идет о поставках вооружений в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает обеспечение ВСУ приоритетными видами вооружения и военной техники.

В Генштабе подчеркнули, что сотрудничество с союзниками остается одним из ключевых элементов усиления обороноспособности Украины и реализации новой стратегии ведения войны.

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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/41596
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