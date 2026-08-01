Что Драпатый готовит по мобилизации: в Раде предупредили о сложном сценарии

Назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины само по себе не решит проблему нехватки военнослужащих на фронте. Если Россия пойдет на новую масштабную мобилизацию, Украина будет вынуждена увеличивать численность своей армии. Об этом заявил народный депутат, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По его словам, смена руководства ВСУ не означает автоматического решения кадровой проблемы. Не стоит ожидать, что современные технологии или роботизированные системы в ближайшее время полностью заменят людей передовой.

Костенко подчеркнул, что главным фактором остается баланс сил между Украиной и Россией. Если Кремль примет решение о проведении очередной волны мобилизации и увеличит численность своих войск, украинская сторона будет вынуждена реагировать соответствующим наращиванием личного состава.

Нардеп подчеркнул, что война остается войной ресурсов, где человеческий потенциал играет не менее важную роль, чем современное вооружение или технологические решения.

Заявление прозвучало на фоне кадровых изменений в высшем военном руководстве после назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Именно поэтому в обществе активно обсуждается вопрос, повлияют ли эти изменения на мобилизационную политику государства.

Впрочем, по словам Романа Костенко, кадровые решения не способны компенсировать дефицит военнослужащих, если противник будет существенно наращивать собственную группировку. В таком случае Украине придется искать дополнительные ресурсы для комплектования войск и обеспечения обороны государства.

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