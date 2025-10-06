Що дозволить послабити армію РФ на фронті: у США дали пряму відповідь

У разі передачі Україні американських крилатих ракет Tomahawk Сили оборони України зможуть у рази послабити бойову ефективність російської окупаційної армії на фронті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Аналітики дійшли до думки, що українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, проте корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об'єктів.

Вирішити цю проблему, на думку фахівців ISW, могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

Експерти підрахували, що у зоні досяжності модифікації цих ракет із дальністю поразки 2500 км перебувають щонайменше 1945 російських військових об'єктів, а зоні досяжності модифікації з дальністю ударів на 1600 км — щонайменше 1655 об'єктів.

У ISW припускають, що удари ракетами з більшою бойовою частиною в глибину ворожого тилу дозволили б ЗСУ суттєво пошкодити, а можливо і знищити ключові військові об'єкти на території Росії.

"Такими об'єктами можуть бути завод з виробництва дронів Shahed в Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області, звідки Росія піднімає стратегічні бомбардувальники для ударів крилатими ракетами по Україні", — йдеться у звіті.

В Інституті також наголосили, що Україна розпочала масове виробництво нової вітчизняної крилатої ракети FP-5 Flamingo з дальністю 3000 км та бойовою частиною масою 1150 кг. Проте випробування цих ракет ще не завершено і Україні потрібен час для масштабування їхнього виробництва.

