Что позволит ослабить армию РФ на фронте: в США дали прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Что позволит ослабить армию РФ на фронте: в США дали прямой ответ

В ISW считают, что ракеты Tomahawk могут иметь решающее значение в войне РФ против Украины

6 октября 2025, 07:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk Силы обороны Украины сумеют в разы ослабить боевую эффективность российской оккупационной армии на фронте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Что позволит ослабить армию РФ на фронте: в США дали прямой ответ

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Аналитики пришли к мнению, что украинские войска могут наносить дальнобойные удары дронами по большей части территории РФ, однако полезные нагрузки беспилотников ограничены и не пригодны для уничтожения специализированных объектов.

Решить эту проблему, по мнению специалистов ISW, могли бы американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

Эксперты подсчитали, что в зоне досягаемости модификации этих ракет с дальностью поражения 2500 км находятся не менее 1945 российских военных объектов, а в зоне досягаемости модификации с дальностью ударов на 1600 км — не менее 1655 объектов.

В ISW допускают, что удары ракетами с большей боевой частью в глубину вражеского тыла, позволили бы ВСУ существенно повредить, а возможно и уничтожить, ключевые военные объекты на территории России.

"Такими объектами могут быть завод по производству дронов Shahed в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, откуда Россия поднимает стратегические бомбардировщики для ударов крылатыми ракетами по Украине", — говорится в отчете.

В Институте также акцентировали, что Украина начала массовое производство новой отечественной крылатой ракеты FP-5 Flamingo с дальностью 3000 км и боевой частью массой 1150 кг. Однако испытания этих ракет еще не завершены и Украине необходимо время для масштабирования их производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время, как большинство людей считают, что крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" лишь проходят испытания, на самом деле Украина уже активно использует это вооружение. В первую очередь для ударов по энергетическим объектам России. Об этом пишет "The Economist".




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-5-2025
