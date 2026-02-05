Що буде з українською армією після війни: Зеленський озвучив гучну заяву

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після завершення війни країна планує масштабне реформування Збройних сил. Мова йде про поступовий перехід від мобілізаційної армії до контрактної моделі, із конкурентними зарплатами та підтримкою європейських партнерів.

Відеозвернення глави держави підтверджує, що відповідні завдання вже поставлено новому міністру оборони. Зеленський підкреслив, що майбутня армія України може налічувати близько 800 тисяч військових і після закінчення бойових дій повинна трансформуватися у контрактну структуру. Основними принципами залишатимуться добровільність служби та фінансова мотивація для тих, хто вирішить продовжити службу у ЗСУ.

Окрему увагу президент приділив питанню грошового забезпечення військових. Він доручив міністру оборони розробити систему зарплат, яка дозволить військовим на передовій отримувати значно вищі виплати навіть у разі припинення активних бойових дій.

Зеленський наголосив, що реалізація такого реформованого підходу потребуватиме суттєвих фінансових ресурсів, і Україна розраховує на допомогу насамперед від європейських партнерів. За його словами, українська армія є не лише гарантом національної безпеки, а й важливою складовою безпеки всієї Європи.

Крім того, президент торкнувся міжнародного аспекту післявоєнного врегулювання, зокрема сигналів від партнерів щодо майбутніх переговорів. Він підкреслив, що питання визнання тимчасово окупованих українських територій залишається принциповим і чутливим, і його вирішення буде важливим у контексті відновлення миру та стабільності.

