На Путіна чекає остаточне фіаско: стало відомо про сенсаційне рішення Європи

Постачання російської нафти за кордон можуть зіткнутися з серйозними труднощами через наміри Європейського Союзу посилити санкційний тиск на так званий тіньовий флот, а також через зростання небезпек для танкерів у європейських морських акваторіях. За оцінками експертів, під потенційні обмеження може потрапити до половини нафтового експорту РФ, що здатне відчутно вдарити по доходах російського бюджету. Про це повідомляє The Washington Post.

Фото: з відкритих джерел

Після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року Росія почала активно формувати альтернативну логістичну мережу для експорту енергоресурсів. Через посередників Москва скуповувала старі танкери, з яких згодом сформувався так званий тіньовий флот. Його основне завдання — зменшити залежність від західних судноплавних компаній та уникнути дії санкційних механізмів.

Такі судна часто не користуються послугами західних страховиків, натомість отримують страхове покриття в Росії за участі державних фінансових структур, зокрема центрального банку. Крім того, танкери реєструються під прапорами країн із лояльнішими вимогами до безпеки та прозорості, серед яких називають Сьєрра-Леоне та Камерун, що дозволяє приховувати походження нафти.

Нині в Брюсселі обговорюють можливість повної заборони морських послуг, необхідних для перевезення російської нафти, включно зі страхуванням і транспортним обслуговуванням. Ці обмеження можуть увійти до нового пакета санкцій, приуроченого до чергової річниці війни Росії проти України.

Як вже писали "Коментарі", незважаючи на публічні заяви мера Києва Віталія Кличка із закликами тимчасово виїжджати зі столиці, дані мобільних операторів і оцінки фахівців з нерухомості не свідчать про масовий відтік мешканців. Про це йдеться в матеріалі УНІАН "Київ у темряві та холоді: як блекаути впливають на ринок житла".