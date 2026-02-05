Путина ждет окончательное фиаско: стало известно о сенсационном решении Европы

Поставки российской нефти за границу могут столкнуться с серьезными трудностями из-за намерений Европейского Союза усилить санкционное давление на так называемый теневой флот, а также рост опасностей для танкеров в европейских морских акваториях. По оценкам профессионалов, под возможные ограничения может попасть до половины нефтяного экспорта РФ, что способно ощутимо ударить по доходам русского бюджета. Об этом сообщает The Washington Post.

После начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 г. Россия начала активно формировать альтернативную логистическую сеть для экспорта энергоресурсов. Через посредников Москва скупала старые танкеры, из которых впоследствии сформировался так называемый теневой флот. Его основная задача – уменьшить зависимость от западных судоходных компаний и избежать действия санкционных механизмов.

Такие суда часто не пользуются услугами западных страховщиков, вместо этого получают страховое покрытие в России с участием государственных финансовых структур, в том числе центрального банка. Кроме того, танкеры регистрируются под флагами стран с более лояльными требованиями безопасности и прозрачности, среди которых называют Сьерра-Леоне и Камерун, что позволяет скрывать происхождение нефти.

В настоящее время в Брюсселе обсуждается возможность полного запрета морских услуг, необходимых для перевозки российской нефти, включая страхование и транспортное обслуживание. Эти ограничения могут войти в новый пакет санкций, приуроченный к очередной годовщине войны России против Украины.

