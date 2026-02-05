logo

Путина ждет окончательное фиаско: стало известно о сенсационном решении Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина ждет окончательное фиаско: стало известно о сенсационном решении Европы

Евросоюз обсуждает введение полного запрета на предоставление морских услуг для перевозки российской нефти

5 февраля 2026, 14:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поставки российской нефти за границу могут столкнуться с серьезными трудностями из-за намерений Европейского Союза усилить санкционное давление на так называемый теневой флот, а также рост опасностей для танкеров в европейских морских акваториях. По оценкам профессионалов, под возможные ограничения может попасть до половины нефтяного экспорта РФ, что способно ощутимо ударить по доходам русского бюджета. Об этом сообщает The Washington Post.

Путина ждет окончательное фиаско: стало известно о сенсационном решении Европы

Фото: из открытых источников

После начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 г. Россия начала активно формировать альтернативную логистическую сеть для экспорта энергоресурсов. Через посредников Москва скупала старые танкеры, из которых впоследствии сформировался так называемый теневой флот. Его основная задача – уменьшить зависимость от западных судоходных компаний и избежать действия санкционных механизмов.

Такие суда часто не пользуются услугами западных страховщиков, вместо этого получают страховое покрытие в России с участием государственных финансовых структур, в том числе центрального банка. Кроме того, танкеры регистрируются под флагами стран с более лояльными требованиями безопасности и прозрачности, среди которых называют Сьерра-Леоне и Камерун, что позволяет скрывать происхождение нефти.

В настоящее время в Брюсселе обсуждается возможность полного запрета морских услуг, необходимых для перевозки российской нефти, включая страхование и транспортное обслуживание. Эти ограничения могут войти в новый пакет санкций, приуроченный к очередной годовщине войны России против Украины.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на публичные заявления мэра Киева Виталия Кличко с призывами временно уезжать из столицы, данные мобильных операторов и оценки специалистов по недвижимости не свидетельствуют о массовом оттоке жителей. Об этом говорится в материале "Киев в темноте и холоде: как блекауты влияют на рынок жилья".



