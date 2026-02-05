Чи дослухалися кияни до заклику Кличка виїхати через блекаут: вражаюча статистика

Незважаючи на публічні заяви мера Києва Віталія Кличка із закликами тимчасово виїжджати зі столиці, дані мобільних операторів і оцінки фахівців з нерухомості не свідчать про масовий відтік мешканців. Про це йдеться в матеріалі УНІАН "Київ у темряві та холоді: як блекаути впливають на ринок житла".

Фото: з відкритих джерел

У телеком-операторів зазначають, що кількість абонентів у Києві залишається майже незмінною. У компанії Vodafone повідомили, що не фіксують різких коливань у числі користувачів. Аналогічну позицію озвучили й у lifecell, пояснивши незначні міграційні рухи сезонними поїздками до передмість або інших областей.

Представники ринку нерухомості також наголошують: йдеться не про масштабну міграцію, а про короткочасний виїзд окремих груп населення. Як пояснює рієлтор Олександр Бойко, найчастіше столицю тимчасово залишають родини з малими дітьми, люди з проблемами зі здоров’ям, а також IT-фахівці й фрілансери, для яких критично важливі стабільне електропостачання та інтернет.

За його словами, такі переміщення не мають ознак паніки й є зваженим рішенням конкретних соціальних груп.

У західних областях України та Київській області справді спостерігається помірне зростання інтересу до оренди житла, зазначає керівник із розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький. Водночас він підкреслює, що цей попит не виглядає як сталий або довгостроковий тренд.

Колишній президент АФНУ Юрій Піта також вважає, що про масовий від’їзд киян говорити не доводиться. Більшість мешканців міста залишаються через роботу, навчання дітей та прив’язаність до звичного ритму життя.

"Окремі люди можуть на певний час поїхати до родичів, але це тимчасово. З покращенням погодних умов і стабілізацією ситуації вони повернуться", — зазначив він.

