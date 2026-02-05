У ЄС зробили несподівану заяву про ефективність санкцій проти РФ: деталі

Економіка Росії, яка фактично перейшла на воєнні рейки, може наближатися до межі нестабільності. Таку оцінку висловив спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, про що повідомляє The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, західні обмеження чинять "відчутний вплив" на російську економіку, хоча самі по собі не є універсальним розв’язанням проблеми, адже механізми обходу санкцій завжди існують. Ці заяви він зробив напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас О’Салліван наголосив, що за чотири роки санкції все ж продемонстрували реальний ефект.

"Я налаштований досить оптимістично. Вважаю, що санкції справді суттєво вплинули на російську економіку", — зазначив єврокомісар з питань санкцій.

Він також припустив, що вже у 2026 році Росія може зіткнутися з критичною нестійкістю, оскільки тривалий час концентрувала ресурси виключно на розвитку воєнної економіки.

Крім того, О’Салліван підкреслив, що не поспішає звинувачувати треті країни у недотриманні санкційного режиму, зауваживши, що держави, які не входять до ЄС, не мають юридичного обов’язку виконувати обмеження Союзу.

Наразі Європейський Союз зосереджує зусилля на тому, щоб переконати інші країни не допускати реекспорту європейських товарів до Росії, зокрема компонентів, які можуть бути використані у виробництві озброєння.

