В ЕС сделали неожиданное заявление об эффективности санкций против РФ: детали

Экономика России, фактически перешедшая на военные рельсы, может приближаться к пределу нестабильности. Такую оценку высказал специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, о чем сообщает The Guardian .

Фото: из открытых источников

По его словам, западные ограничения оказывают "ощутимое влияние" на российскую экономику, хотя сами по себе не являются универсальным решением проблемы, ведь механизмы обхода санкций всегда существуют. Эти заявления он сделал в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время О'Салливан подчеркнул, что за четыре года санкции все же продемонстрировали реальный эффект.

"Я настроен достаточно оптимистично. Считаю, что санкции действительно оказали существенное влияние на российскую экономику", — отметил еврокомиссар по вопросам санкций.

Он также предположил, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с критической неустойчивостью, поскольку долго концентрировала ресурсы исключительно на развитии военной экономики.

Кроме того, О'Салливан подчеркнул, что не спешит обвинять третьи страны в несоблюдении санкционного режима, отметив, что не входящие в ЕС государства не имеют юридической обязанности выполнять ограничения Союза.

В настоящее время Европейский Союз сосредоточивает усилия на том, чтобы убедить другие страны не допускать реэкспорта европейских товаров в Россию, в частности, компонентов, которые могут быть использованы в производстве вооружения.

