logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ЕС сделали неожиданное заявление об эффективности санкций против РФ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС сделали неожиданное заявление об эффективности санкций против РФ: детали

Введенные ЕС в 2014 году санкции продолжают играть ключевую роль в поддержке Украины в войне с Россией.

5 февраля 2026, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Экономика России, фактически перешедшая на военные рельсы, может приближаться к пределу нестабильности. Такую оценку высказал специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, о чем сообщает The Guardian .

В ЕС сделали неожиданное заявление об эффективности санкций против РФ: детали

Фото: из открытых источников

По его словам, западные ограничения оказывают "ощутимое влияние" на российскую экономику, хотя сами по себе не являются универсальным решением проблемы, ведь механизмы обхода санкций всегда существуют. Эти заявления он сделал в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время О'Салливан подчеркнул, что за четыре года санкции все же продемонстрировали реальный эффект.

"Я настроен достаточно оптимистично. Считаю, что санкции действительно оказали существенное влияние на российскую экономику", — отметил еврокомиссар по вопросам санкций.

Он также предположил, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с критической неустойчивостью, поскольку долго концентрировала ресурсы исключительно на развитии военной экономики.

Кроме того, О'Салливан подчеркнул, что не спешит обвинять третьи страны в несоблюдении санкционного режима, отметив, что не входящие в ЕС государства не имеют юридической обязанности выполнять ограничения Союза.

В настоящее время Европейский Союз сосредоточивает усилия на том, чтобы убедить другие страны не допускать реэкспорта европейских товаров в Россию, в частности, компонентов, которые могут быть использованы в производстве вооружения.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп не исключил, что рассматривает возможность участия в выборах на третий президентский срок с единственной целью – "сделать Америку снова большой", сообщает NBC News.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости