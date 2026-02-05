Прислушались ли киевляне к призыву Кличко уехать через блекаут: впечатляющая статистика

Несмотря на публичные заявления мэра Киева Виталия Кличко с призывами временно уезжать из столицы, данные мобильных операторов и оценки специалистов по недвижимости не свидетельствуют о массовом оттоке жителей. Об этом говорится в материале "Киев в темноте и холоде: как блекауты влияют на рынок жилья".

Фото: из открытых источников

У телеком-операторов отмечают, что количество абонентов в Киеве остается почти неизменным. В компании Vodafone сообщили, что не фиксируют резкие колебания в числе пользователей. Аналогичную позицию озвучили и в lifecell, объяснив незначительные миграционные движения сезонными поездками в пригороды или другие области.

Представители рынка недвижимости также отмечают: речь идет не о масштабной миграции, а о кратковременном выезде отдельных групп населения. Как объясняет риэлтор Александр Бойко, чаще всего столицу временно покидают семьи с малыми детьми, люди с проблемами со здоровьем, а также IT-специалисты и фрилансеры, для которых критически важны стабильное электроснабжение и интернет.

По его словам, такие перемещения не обладают признаками паники и являются взвешенным решением конкретных социальных групп.

В западных областях Украины и Киевской области наблюдается умеренный рост интереса к аренде жилья, отмечает руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезский. В то же время, он подчеркивает, что этот спрос не выглядит как устойчивый или долгосрочный тренд.

Бывший президент АФНУ Юрий Пита также считает, что о массовом отъезде киевлян говорить не приходится. Большинство жителей города остаются из-за работы, обучения детей и привязанности к привычному ритму жизни.

"Отдельные люди могут на время поехать к родственникам, но это временно. С улучшением погодных условий и стабилизацией ситуации они вернутся", – отметил он.

