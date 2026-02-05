Что будет с украинской армией после войны: Зеленский озвучил громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по завершении войны страна планирует масштабное реформирование Вооруженных сил. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной армии к контрактной модели с конкурентными зарплатами и поддержкой европейских партнеров.

Фото: из открытых источников

Видеообращение главы государства подтверждает, что соответствующие задачи уже поставлены новому министру обороны. Зеленский подчеркнул, что будущая армия Украины может насчитывать около 800 тысяч военных, и после окончания боевых действий должна трансформироваться в контрактную структуру. Основными принципами будут оставаться добровольность службы и финансовая мотивация для тех, кто решит продлить службу в ВСУ.

Отдельное внимание президент уделил вопросу денежного довольствия военных. Он поручил министру обороны разработать систему зарплат, которая позволит военным на передовой получать более высокие выплаты даже в случае прекращения активных боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что реализация такого реформированного подхода потребует существенных финансовых ресурсов, и Украина рассчитывает на помощь, прежде всего, от европейских партнеров. По его словам, украинская армия — не только гарант национальной безопасности, но и важная составляющая безопасности всей Европы.

Кроме того, президент затронул международный аспект послевоенного урегулирования, в частности сигналов от партнеров по поводу предстоящих переговоров. Он подчеркнул, что вопрос признания временно оккупированных украинских территорий остается принципиальным и чувствительным, и его решение будет важно в контексте восстановления мира и стабильности.

