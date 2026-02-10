Що буде з Україною у разі фіаско у війні: озвучений прогноз військового шокує

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі вважає, що нинішній стан Грузії є наочним попередженням для України щодо можливих наслідків поразки у війні з Росією. На його думку, приклад Тбілісі демонструє, як держава може опинитися в складному геополітичному становищі після втрати частини територій.

Фото: з відкритих джерел

Мамулашвілі нагадав, що приблизно п’ята частина грузинської території вже багато років перебуває під російським контролем. Водночас країна не володіє достатніми військовими, економічними та політичними ресурсами, аби самостійно вести повноцінне протистояння з РФ. Він підкреслив, що Україна нині має значно ширші можливості завдяки підтримці західних союзників, і саме це дозволяє їй продовжувати опір.

За словами командира легіону, майбутнє Грузії напряму пов’язане з тим, чим завершиться війна в Україні. Якщо для Києва сценарій виявиться несприятливим, Тбілісі ризикує залишитися без чітких гарантій безпеки та міжнародної підтримки, фактично опинившись у політичній і військовій ізоляції.

Тим часом на міжнародному рівні тривають спроби знайти дипломатичні шляхи завершення війни. На початку лютого в Абу-Дабі відбувся другий раунд тристоронніх консультацій за участю делегацій США, України та Росії. Переговори були зосереджені на обговоренні можливих механізмів припинення бойових дій і створення передумов для довготривалого миру.

Втім, за даними західних медіа, суттєвого прориву досягти не вдалося: ключові розбіжності між сторонами залишилися неврегульованими, а найбільш конкретним результатом стала домовленість про обмін військовополоненими. Українська сторона охарактеризувала зустрічі як конструктивні, однак подробиці переговорного процесу вирішила не розголошувати.

