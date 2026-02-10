Что будет с Украиной в случае фиаско в войне: озвученный прогноз военного шокирует

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили считает, что нынешнее состояние Грузии является наглядным предупреждением для Украины по поводу возможных последствий поражения в войне с Россией. По его мнению, пример Тбилиси демонстрирует, как государство может оказаться в сложной геополитической обстановке после потери части территорий.

Фото: из открытых источников

Мамулашвили напомнил, что примерно пятая часть грузинской территории уже много лет находится под российским контролем. В то же время страна не располагает достаточными военными, экономическими и политическими ресурсами, чтобы вести полноценное противостояние с РФ. Он подчеркнул, что у Украины сейчас есть более широкие возможности благодаря поддержке западных союзников, и именно это позволяет ей продолжать сопротивление.

По словам командира легиона, будущее Грузии напрямую связано с тем, чем завершится война в Украине. Если для Киева сценарий окажется неблагоприятным, Тбилиси рискует остаться без четких гарантий безопасности и международной поддержки фактически оказавшись в политической и военной изоляции.

Между тем, на международном уровне продолжаются попытки найти дипломатические пути завершения войны. В начале февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних консультаций с участием делегаций США, Украины и России. Переговоры были сосредоточены на обсуждении возможных механизмов прекращения боевых действий и создания предпосылок для продолжительного мира.

Впрочем, по данным западных медиа, существенного прорыва добиться не удалось: ключевые разногласия между сторонами остались неурегулированными, а наиболее конкретным результатом стала договоренность об обмене военнопленными. Украинская сторона охарактеризовала встречи как конструктивные, однако подробности переговорного процесса решила не разглашать.

