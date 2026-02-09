На росіян чекає катастрофа: у ЗСУ зробили гучну заяву про фронт після відключення Starlink

Нещодавнє блокування доступу російських військ до супутникового зв’язку стало серйозною проблемою для армії окупантів, оскільки без нього вони не можуть ефективно координувати свої дії на фронті. Про ситуацію розповів військовий і політолог Кирило Сазонов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, відсутність Starlink вже призводить до критичних наслідків: російські підрозділи почали випадково атакувати власні сили через неможливість правильно визначати позиції супротивника. Спроби знайти альтернативу супутниковому зв’язку наразі не дають результату, тож втрати та плутанина стають системними по всій лінії фронту, а не лише на окремих ділянках.

"Це справжня катастрофа для Росії, адже війська повністю звикли до Starlink", – наголосив Сазонов.

Він також нагадав, що з 2023 року супутниковий зв’язок активно використовувався обома сторонами для контролю за дроном і коригування артилерійських дій, що дозволяло фіксувати будь-який рух на полі бою. Без цього рівня зв’язку російські війська вже втратили точність та координацію.

Як приклад, Сазонов зазначив, що на Запоріжжі росіяни навіть помилково знищили власну групу солдатів, прийнявши її за українські підрозділи. Нині окупанти змушені користуватися старими методами комунікації – дротовим зв’язком і раціями, але вони не дають необхідної швидкості та точності, і нічим не зрівняються зі Starlink.

Експерт підкреслив, що втрата супутникового зв’язку має не локальний, а системний характер і фактично паралізує можливості російської армії. В умовах сучасної війни без високоточного зв’язку та контролю за рухами противника будь-які дії стають хаотичними, що значно знижує ефективність бойових операцій.

