Недавнее блокирование доступа российских войск к спутниковой связи стало серьезной проблемой для армии окупантов, поскольку без него они не могут эффективно координировать свои действия на фронте. О ситуации рассказал военный и политолог Кирилл Сазонов.

Фото: из открытых источников

По его словам, отсутствие Starlink уже приводит к критическим последствиям: российские подразделения начали случайно атаковать собственные силы из-за невозможности правильно определять позиции противника. Попытки найти альтернативу спутниковой связи пока не дают результата, поэтому потери и неразбериха становятся системными по всей линии фронта, а не только на отдельных участках.

"Это настоящая катастрофа для России, ведь войска полностью привыкли к Starlink", — подчеркнул Сазонов.

Он также напомнил, что с 2023 г. спутниковая связь активно использовалась обеими сторонами для контроля за дроном и корректировки артиллерийских действий, что позволяло фиксировать любое движение на поле боя. Без этого уровня связи русские войска уже утратили точность и координацию.

В качестве примера Сазонов отметил, что на Запорожье россияне даже ошибочно уничтожили собственную группу солдат, приняв ее за украинские подразделения. Сейчас оккупанты вынуждены пользоваться старыми методами коммуникации – проводной связью и рациями, но они не дают требуемую скорость и точность, и ничем не сравнятся со Starlink.

Эксперт подчеркнул, что потеря спутниковой связи носит не локальный, а системный характер и фактически парализует возможности российской армии. В условиях современной войны без высокоточной связи и контроля за движениями противника какие-либо действия становятся хаотичными, что значительно снижает эффективность боевых операций.

