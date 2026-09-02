Що буде з Путіним після завершення війни в Україні: експерт ошелешив прогнозом

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Кречмаровская Наталия
Західні ЗМІ писали, що лідер РФ Володимир Путін не може завершити війну, бо боїться за своє фізичне існування. Нібито без захоплення Донбасу його просто повісять.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан переконаний, що Путін собі “намалював” гарний кінець — придумав собі легку смерть. За його словами, все буде по-іншому.
Така ситуація, на думку експерта, складеться, якщо це буде повна зупинка війни, а не тактична пауза. При цьому, Світан пояснив, що саме зараз Путіну потрібна оперативна пауза на вибори, як це приміром було на 9 травня, а ще краще — до весни.
Військовий експерт пояснив, що зараз Путін опинився перед дилемою — проводити мобілізацію навіть не оголошуючи її чи йти на оперативну паузу на зиму. Причина — проблеми з особовим складом.
Світан наголосив, що Україні такої ситуації не можна допускати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головну вразливу точку РФ.