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Що буде з Путіним після завершення війни в Україні: експерт ошелешив прогнозом

Військовий експерт Світан підтвердив, що завершення війни в Україні для Путіна смертеподібно

2 вересня 2026, 15:23
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Кречмаровская Наталия

Західні ЗМІ писали, що лідер РФ Володимир Путін не може завершити війну, бо боїться за своє фізичне існування. Нібито без захоплення Донбасу його просто повісять. 

Що буде з Путіним після завершення війни в Україні: експерт ошелешив прогнозом

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що Путін собі “намалював” гарний кінець — придумав собі легку смерть. За його словами, все буде по-іншому.

"Путін у цьому сенсі правильно говорить, бо якщо він зараз почне гальмувати якісь дії, що врешті-решт призведе до усвідомлення того, що той мільйон убитих і більше мільйона поранених росіян був практично марним… Справа ж не лише в Путіні. Почне реально розвалюватися Російська імперія, і тоді Путіну просто подітися буде нікуди. Тобто у нього на цій землі місця не буде, де б він міг бути сховатися. Тому природно в цьому сенсі для нього це смертеподібно”, — зауважив експерт.

Така ситуація, на думку експерта, складеться, якщо це буде повна зупинка війни, а не тактична пауза. При цьому, Світан пояснив, що саме зараз Путіну потрібна оперативна пауза на вибори, як це приміром було на 9 травня, а ще краще — до весни. 

Військовий експерт пояснив, що зараз Путін опинився перед дилемою — проводити мобілізацію навіть не оголошуючи її чи йти на оперативну паузу на зиму. Причина — проблеми з особовим складом.

Світан наголосив, що Україні такої ситуації не можна допускати. 

“Нам у жодному разі не можна допускати оперативної паузи. Ні на 9 травня не можна було припускати, ні на вибори Путіну не можна припускати, ні на спільну якусь оперативну паузу. Тому що щогодини, щодня цієї оперативної паузи збільшує російську можливість вбивства наших громадян. Для нас оптимальний варіант вести бойові дії щодня”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головну вразливу точку РФ.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Hy4E83c2Gpk
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