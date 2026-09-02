Что будет с Путиным после завершения войны в Украине: эксперт ошарашил прогнозом

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Кречмаровская Наталия
Западные СМИ писали, что лидер РФ Владимир Путин не может завершить войну, потому что боится за свое физическое существование. Якобы без оккупации Донбасса его просто повесят.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан убежден, что Путин себе нарисовал хороший конец — придумал себе легкую смерть. По его словам, все будет по-другому.
Подобная ситуация, по мнению эксперта, сложится, если это будет полная остановка войны, а не тактическая пауза. При этом Свитан объяснил, что именно сейчас Путину нужна оперативная пауза на выборы, как это, например, было на 9 мая, а еще лучше — до весны.
Военный эксперт объяснил, что сейчас Путин оказался перед дилеммой – проводить мобилизацию даже не объявляя ее или идти на оперативную паузу на зиму. Причина – проблемы с личным составом.
Свитан подчеркнул, что в Украине такой ситуации нельзя допускать.
Напомним: портал "Комментарии" писал о главной уязвимой точке РФ.