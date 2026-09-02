Что будет с Путиным после завершения войны в Украине: эксперт ошарашил прогнозом

Западные СМИ писали, что лидер РФ Владимир Путин не может завершить войну, потому что боится за свое физическое существование. Якобы без оккупации Донбасса его просто повесят.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что Путин себе нарисовал хороший конец — придумал себе легкую смерть. По его словам, все будет по-другому.

"Путин в этом смысле правильно говорит, потому что если он сейчас начнет тормозить какие-то действия, что в конце концов приведет к осознанию того, что тот миллион убитых и более миллиона раненых россиян был практически бесполезным… Дело ведь не только в Путине. Начнет реально разваливаться Российская империя, и тогда Путину просто деваться будет некуда. То есть у него на этой земле места не будет, где бы он мог укрыться. Поэтому, естественно, в этом смысле для него это смертеподобно”, — отметил эксперт.

Подобная ситуация, по мнению эксперта, сложится, если это будет полная остановка войны, а не тактическая пауза. При этом Свитан объяснил, что именно сейчас Путину нужна оперативная пауза на выборы, как это, например, было на 9 мая, а еще лучше — до весны.

Военный эксперт объяснил, что сейчас Путин оказался перед дилеммой – проводить мобилизацию даже не объявляя ее или идти на оперативную паузу на зиму. Причина – проблемы с личным составом.

Свитан подчеркнул, что в Украине такой ситуации нельзя допускать.

"Нам ни в коем случае нельзя допускать оперативную паузу. Ни на 9 мая нельзя было предполагать, ни на выборы Путину нельзя предполагать, ни на общую какую-либо оперативную паузу. Потому что каждый час, ежедневно этой оперативной паузы увеличивает российскую возможность убийства наших граждан. Для нас оптимальный вариант вести боевые действия каждый день”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главной уязвимой точке РФ.