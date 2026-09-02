Путін від цього скаженітиме: експерт вказав на головну вразливу точку РФ

Уже восени українська балістика може полетіти в Росії. І більшість експертів називає головну ціль балістичних обстрілів — це Москва.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, як зміниться війна в Україні, якщо українська балістика буде бити по столиці РФ.

“У Росії одна єдина болісна точка для балістики — це Москва. Тобто Москва для росіян — це митрополія, яка захопила території за останні кілька сотень років, і їх як колонію використовують на даному етапі. Тобто, звичайно, коли Москва почне горіти, ці колонії зрештою зрозуміють, що Москва — це зовсім не священна корова. Виявляється, вона може згоріти”, — зазначив експерт.

За його словами, приєднані до РФ у різні часи території та народи не надто переймаються ситуацією в Москві. А удари саме по столиці РФ, переконаний Світан, викличуть внутрішні протести та прискорять розпад РФ.

“Для нас це дуже важливо. Розуміючи це, природно, центр прийняття рішень, який у Москві перебуває, вирішуватиме питання дуже швидко. На раз, два, три зупинить будь-який удар по Україні, бо таке ж питання стоятиме”, — пояснив експерт.

Світан назвав єдиний спосіб, яким можна спілкуватися з москвичами — косо подивилися на українську територію – пішла балістика на Москву, щось трапилося в Україні – пішла балістика на Москву, вбили когось з українців – пішла балістика на Москву.

"От у такому режимі треба з москвичами розмовляти і тоді вони заспокояться. І не просто заспокояться, вони відповзуть з окупованої території, бо якщо не відповзуть з окупованої території, то піде балістика на Москву. Ось для чого потрібна балістика", — переконаний Світан.

Військовий експерт резюмував, як тільки балістика піде на Москву, все завершиться набагато швидше, ніж всі думають.

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