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Кречмаровская Наталия
Уже восени українська балістика може полетіти в Росії. І більшість експертів називає головну ціль балістичних обстрілів — це Москва.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан розповів, як зміниться війна в Україні, якщо українська балістика буде бити по столиці РФ.
За його словами, приєднані до РФ у різні часи території та народи не надто переймаються ситуацією в Москві. А удари саме по столиці РФ, переконаний Світан, викличуть внутрішні протести та прискорять розпад РФ.
Світан назвав єдиний спосіб, яким можна спілкуватися з москвичами — косо подивилися на українську територію – пішла балістика на Москву, щось трапилося в Україні – пішла балістика на Москву, вбили когось з українців – пішла балістика на Москву.
Військовий експерт резюмував, як тільки балістика піде на Москву, все завершиться набагато швидше, ніж всі думають.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим небезпечний для України новий план Путіна.