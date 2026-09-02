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Кречмаровская Наталия
Уже осенью украинская баллистика может полететь в Россию. И большинство экспертов называет главную цель баллистических обстрелов – это Москва.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как изменится война в Украине, если украинская баллистика будет бить по столице РФ.
По его словам, присоединенные к РФ в разные времена территории и народы не слишком беспокоятся о ситуации в Москве. А удары по столице РФ, убежден Свитан, вызовут внутренние протесты и ускорят распад РФ.
Свитан назвал единственный способ, которым можно общаться с москвичами – косо посмотрели на украинскую территорию – пошла баллистика на Москву, что-то случилось в Украине – пошла баллистика на Москву, убили кого-то из украинцев – пошла баллистика на Москву.
Военный эксперт резюмировал, как только баллистика пойдет на Москву, все завершится гораздо быстрее, чем все думают.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чем опасен для Украины новый план Путина.