Путин от этого будет в бешенстве: эксперт указал на главную уязвимую точку РФ

Уже осенью украинская баллистика может полететь в Россию. И большинство экспертов называет главную цель баллистических обстрелов – это Москва.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как изменится война в Украине, если украинская баллистика будет бить по столице РФ.

"В России одна единственная болезненная точка для баллистики — это Москва. То есть Москва для россиян — это митрополия, которая захватила территории за последние несколько сотен лет, и их как колонию используют на данном этапе. То есть, конечно, когда Москва начнет гореть, эти колонии в конце концов поймут, что Москва — это совсем не священная корова. Оказывается, она может сгореть”, — сказал эксперт.

По его словам, присоединенные к РФ в разные времена территории и народы не слишком беспокоятся о ситуации в Москве. А удары по столице РФ, убежден Свитан, вызовут внутренние протесты и ускорят распад РФ.

"Для нас это очень важно. Понимая это, естественно, центр принятия решений, который находится в Москве, будет решать вопрос очень быстро. На раз, два, три остановит любой удар по Украине, потому что такой же вопрос будет стоять", — пояснил эксперт.

Свитан назвал единственный способ, которым можно общаться с москвичами – косо посмотрели на украинскую территорию – пошла баллистика на Москву, что-то случилось в Украине – пошла баллистика на Москву, убили кого-то из украинцев – пошла баллистика на Москву.

"Вот в таком режиме надо с москвичами разговаривать и тогда они успокоятся. И не просто успокоятся, они отползут с оккупированной территории, потому что если не отползут с оккупированной территории, то уйдет баллистика на Москву. Вот для чего нужна баллистика", — убежден Свитан.

Военный эксперт резюмировал, как только баллистика пойдет на Москву, все завершится гораздо быстрее, чем все думают.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем опасен для Украины новый план Путина.