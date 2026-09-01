Новий план Путіна по війні жахає: у якій пастці може опинитися Україна

Росія декілька днів поспіль тероризує Україну і насамперед Київ та область безперервними атаками малих груп реактивних дронів. Кількість тривог у столиці уже рахують десятками за добу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що ворог такими атаками переслідує дві мети. Перша, за його словами, тиснути на Україну перед можливими переговорами. Експерт наголосив, що тільки-но активізується перемовний трек, відразу атаки стають більш інтенсивними. Мета — проштовхнути, продавити свої вимоги щодо капітуляції України через суспільство, тобто давлячи на суспільство.

Друга мета — засушити нашу систему протиповітряної оборони середньої ланки. За його словами, росіяни зрозуміли, що Україна має достатньо засобів, щоб збивати дрони з двигунами внутрішнього згоряння. Тому вони перейшли на дрони з турбіною.

“Проти цих дронів з турбіною треба зеніто-ракетні комплекси малої дальності, яких у нас зараз немає. І нам доводиться, вони нас змушують по дронах із турбореактивними двигунами відпрацьовувати ракетами ЗРК середньої дальності. Тобто ми витрачаємо ракети, які в 3, 5, 10 разів дорожчі, ніж російський дрон”, — пояснив експерт.

За його словами, тим часом ворог накопичує крилаті ракети. І як тільки Україна вичерпає ці засоби ППО, полетять ракети, як це відбувається з балістикою, підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення може завершити війну в Україні. На думку нардепа Дмитра Разумкова, вихід із Донецької області теоретично міг би розглядатися росіянами, як привід завершити війну. Однак, зауважив політик, Зеленський та його оточення на це не підуть.



