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Новый план Путина по войне ужасает: в какой ловушке может оказаться Украина

Военный эксперт Свитан рассказал, почему Путин изменил тактику обстрелов

1 сентября 2026, 21:14
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Кречмаровская Наталия

Россия несколько дней подряд терроризирует Украину и, прежде всего, Киев и область непрерывными атаками малых групп реактивных дронов. Количество тревог в столице уже считают десятками в сутки.

Новый план Путина по войне ужасает: в какой ловушке может оказаться Украина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что враг такими атаками преследует две цели. Первая, по его словам, давить на Украину перед возможными переговорами. Эксперт подчеркнул, что только активизируется переговорный трек, сразу атаки становятся более интенсивными. Цель – протолкнуть, продавить свои требования по капитуляции Украины через общество, то есть давя на общество.

Вторая цель – засушить нашу систему противовоздушной обороны среднего звена. По его словам, россияне поняли, что у Украины достаточно средств, чтобы сбивать дроны с двигателями внутреннего сгорания. Потому они перешли на дроны с турбиной.

"Против этих дронов с турбиной надо зенито-ракетные комплексы малой дальности, которых у нас сейчас нет. И нам приходится, они нас заставляют по дронам с турбореактивными двигателями отрабатывать ракетами ЗРК средней дальности. То есть мы тратим ракеты, которые в 3, 5, 10 раз дороже российского дрона”, — объяснил эксперт.

По его словам, в это время враг накапливает крылатые ракеты. И как только Украина исчерпает эти средства ПВО, улетят ракеты, как это происходит с баллистикой, подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение может завершить войну в Украине. По мнению нардепа Дмитрия Разумкова, выход из Донецкой области теоретически мог бы рассматриваться россиянами как повод завершить войну. Однако, отметил политик, Зеленский и его окружение на это не пойдут.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EYLXveZQg5o
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