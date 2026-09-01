Одне рішення може завершити війну: чи погодиться на це Зеленський

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Кречмаровская Наталия
Повномасштабна війна в Україні триває уже п’ятий рік. І час від часу з’являються припущення щодо можливості завершити війну. У Раді зазначили, що поки перспектив немає.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков не бачить процесу закінчення війни.
За його словами, це такий спаринг, де кожен демонструє свою позицію, однак реальних кроків відбуватися не буде. Політик зазначив: росіяни розуміють, що Україні взимку буде складно, однак нелегко буде і росіянам.
Також він попередив, що в України попереду не тільки непроста зима з морального та економічного погляду, а й непроста весна, якщо не закінчиться війна.
Він зазначив, що гарних прогнозів наразі немає і влада, на його переконання, повинна готувати суспільство до можливих викликів, однак не інформаційно, а організаційно та технічно. Однак, резюмував політик, цього немає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки насправді Путін тероризуватиме Київ реактивними дронами.