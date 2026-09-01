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Одне рішення може завершити війну: чи погодиться на це Зеленський

Народний депутат Разумков розповів, яке рішення може завершити війну і що буде з Україною, якщо війна триватиме до весни

1 вересня 2026, 19:47
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Кречмаровская Наталия

Повномасштабна війна в Україні триває уже п’ятий рік. І час від часу з’являються припущення щодо можливості завершити війну. У Раді зазначили, що поки перспектив немає.

Одне рішення може завершити війну: чи погодиться на це Зеленський

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков не бачить процесу закінчення війни. 

“Ситуація загострюється, і дай Боже, щоб я помилявся. Я об'єктивно не бачу, щоб ворог був готовий закінчити війну. Так, вихід з території Донбасу — теоретично може розглядатися росіянами як закінчення війни. На це точно не піде Зеленський, його оточення”, — переконаний політик. 

За його словами, це такий спаринг, де кожен демонструє свою позицію, однак реальних кроків відбуватися не буде. Політик зазначив: росіяни розуміють, що Україні взимку буде складно, однак нелегко буде і росіянам. 

"Але поки це виглядає так — поки товстий схудне, худий здохне”, — зазначив політик.

Також він попередив, що в України попереду не тільки непроста зима з морального та економічного погляду, а й непроста весна, якщо не закінчиться війна. 

“Адже за тих цін на паливо, за тієї проблеми з логістикою і з портами, а я не знаю, чи всі аграрії посіяться. Якщо вони не посіяться в тому обсязі, в якому вони повинні це зробити, наступного року можемо мати не лише проблеми з економікою, а й з продовольством”, — попередив політик. 

Він зазначив, що гарних прогнозів наразі немає і влада, на його переконання, повинна готувати суспільство до можливих викликів, однак не інформаційно, а організаційно та технічно. Однак, резюмував політик, цього немає. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки насправді Путін тероризуватиме Київ реактивними дронами.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EXsA2KI9XIU
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