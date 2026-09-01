У Зеленського прорахувалися? Що Путін насправді готує Києву на осінь

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що РФ буде тероризувати Київ та область постійними атаками реактивних дронів до виборів у Держдуму — до 18-20 вересня. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи дійсно Росія припинить масований та цілодобовий терор Києва та області.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT переконаний, що слова Буданова варто сприймати не як точну дату завершення атак, а як мінімальний горизонт, до якого Росія може зберігати нинішню інтенсивність.

Модель ШІ зазначає, якщо Кремль справді поставив собі завдання створити “картинку перемоги”, то різкого припинення атак одразу після виборів очікувати не варто. Швидше за все, до середини вересня Київ і область залишатимуться під підвищеною загрозою, а далі характер ударів може змінитися: менше безперервних хвиль, але періодичні масовані нальоти цілком можливі. Водночас Україна вже працює над контрзаходами проти швидкісних дронів, тому для РФ це не гарантовано довгострокова перевага.

Прогноз чат-бота — найважчими можуть бути найближчі два-три тижні, але 20 вересня не стане автоматичним “кінцем терору”. Росія здатна продовжувати атаки доти, доки вважатиме їх ефективними для виснаження ППО, залякування людей і тиску на Київ.

Чат-бот Gemini зазначає, що для Кремля масовані нальоти швидкісних реактивних безпілотників — це не просто спроба виснажити українські сили ППО чи пошкодити інфраструктуру, а й елемент внутрішньополітичного шоу. Російській пропаганді критично важливо демонструвати власному населенню удавану “силу” та ілюзію домінування на тлі посилення воєнно-економічного тиску.

Проте модель ШІ попереджає, що сподіватися на магічне завершення терору одразу після 20 вересня, навряд чи варто. Росія робить ставку на дешевизну та відносну ефективність масового застосування безпілотників, тому атаки на Київ та область триватимуть стільки, скільки у ворога вистачатиме компонентів і накопичених ресурсів. Дати виборів можуть бути лише піком чергової ескалації, після якого інтенсивність тимчасово спаде через виснаження накопичених запасів, але самі нальоти залишатимуться постійним фактором тиску.

Головний запобіжник від цього терору — це активне знищення майданчиків запуску й виробничих потужностей ворога.

Чат-бот Grok переконаний, що інтенсивність саме такої, майже цілодобової, серії атак, за прогнозом чат-бота, справді спаде після виборів. Можливо, ще тиждень-два після 20-го числа будуть дотискати, щоб “ефект” не зник одразу. Але повністю зупинятись вони не будуть. Реактивні дрони вже стали їхнім основним інструментом — дешевше за ракети, складніше збивати, і психологічно дуже виснажують. Тож окремі нальоти, хвилі по 50-100 штук продовжаться і в жовтні, і далі. Просто не такими щільними пачками день за днем.

За прогнозом моделі ШІ, конкретний “терор без пауз” триватиме ще два-три тижні максимум. А взагалі як інструмент — поки є виробництво і поки ми не навчимося збивати їх ефективніше. На жаль, це надовго. Головне — далі зміцнювати ППО.

Усі три моделі ШІ сходяться в головному: 20 вересня навряд чи стане датою завершення російського терору Києва та області. Найімовірніше, саме найближчі два-три тижні можуть залишатися періодом найвищої інтенсивності атак. Після виборів у РФ частота ударів, ймовірно, дещо знизиться, але повністю вони не припиняться. Реактивні дрони залишаються для Росії відносно дешевим інструментом масованих атак, тому окремі хвилі можуть продовжуватися і в жовтні, і надалі — поки Росія зможе виробляти ці дрони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, куди ховатимуться нардепи від атаки дронів.



