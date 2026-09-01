У Зеленского просчитались? Что Путин действительно готовит Киеву на осень

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что РФ будет терроризировать Киев и область постоянными атаками реактивных дронов до выборов в Госдуму – до 18-20 сентября. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, действительно ли Россия прекратит массированный и круглосуточный террор Киева и области.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT убежден, что слова Буданова следует воспринимать не как точную дату завершения атак, а как минимальный горизонт, к которому Россия может сохранять нынешнюю интенсивность.

Модель ИИ отмечает, если Кремль действительно поставил себе задачу создать картину победы, то резкого прекращения атак сразу после выборов ожидать не стоит. Скорее всего, к середине сентября Киев и область будут оставаться под повышенной угрозой, а дальше характер ударов может измениться: меньше непрерывных волн, но периодические массированные налеты возможны. В то же время, Украина уже работает над контрмерами против скоростных дронов, поэтому для РФ это не гарантировано долгосрочное преимущество.

Прогноз чат-бота — самыми трудными могут быть ближайшие две-три недели, но 20 сентября не станет автоматическим "концом террора". Россия способна продолжать атаки, пока сочтет их эффективными для истощения ПВО, запугивания людей и давления на Киев.

Чат-бот Gemini отмечает, что для Кремля массированные налеты скоростных реактивных беспилотников – это не просто попытка истощить украинские силы ПВО или повредить инфраструктуру, но и элемент внутриполитического шоу. Российской пропаганде критически важно демонстрировать собственному населению притворную "силу" и иллюзию доминирования на фоне усиления военно-экономического давления.

Однако модель ИИ предупреждает, что надеяться на магическое завершение террора сразу после 20 сентября вряд ли стоит. Россия делает ставку на дешевизну и относительную эффективность массового применения беспилотников, поэтому атаки на Киев и область будут продолжаться столько, сколько у врага будет хватать компонентов и накопленных ресурсов. Даты выборов могут быть лишь пиком очередной эскалации, после которого интенсивность временно снизится из-за истощения накопленных запасов, но сами налеты будут оставаться постоянным фактором давления.

Главный предохранитель от этого террора – это активное уничтожение площадок запуска и производственных мощностей врага.

Чат-бот Grok убежден, что интенсивность именно такой почти круглосуточной серии атак, по прогнозу чат-бота, действительно спадет после выборов. Возможно, еще неделю-две после 20 числа будут дожимать, чтобы "эффект" не исчез сразу. Но полностью останавливаться они не будут. Реактивные дроны уже стали их основным инструментом – дешевле ракет, сложнее сбивать, и психологически очень истощают. Так что отдельные налеты, волны по 50-100 штук продолжатся и в октябре, и дальше. Просто не такими плотными пачками изо дня в день.

По прогнозу модели ИИ, конкретный "террор без пауз" продлится еще две-три недели максимум. А вообще как инструмент – пока есть производство и пока мы не научимся сбивать их эффективнее. К сожалению, это надолго. Главное – дальше укреплять ПВО.

Все три модели ИИ сходятся в главном: 20 сентября вряд ли станет датой завершения российского террора Киева и области. Вероятнее всего, именно ближайшие две-три недели могут оставаться периодом высокой интенсивности атак. После выборов в РФ частота ударов, возможно, несколько снизится, но полностью они не прекратятся. Реактивные дроны остаются для России относительно дешевым инструментом массированных атак, поэтому отдельные волны могут продолжаться и в октябре, и в дальнейшем – пока Россия сможет производить эти дроны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, куда будут прятаться нардепы от атаки дронов.



