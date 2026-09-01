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Одно решение может завершить войну: согласится ли на это Зеленский

Народный депутат Разумков рассказал, какое решение может завершить войну и что будет с Украиной, если война будет продолжаться до весны

1 сентября 2026, 19:47
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Кречмаровская Наталия

Полномасштабная война в Украине идет уже пятый год. И время от времени появляются предположения о возможности завершить войну. В Раде отметили, что пока перспектив нет.

Одно решение может завершить войну: согласится ли на это Зеленский

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков не видит процесса окончания войны.

"Ситуация накаляется, и дай Бог, чтобы я ошибался. Я объективно не вижу, чтобы враг был готов закончить войну. Да, выход с территории Донбасса — теоретически может рассматриваться россиянами как окончание войны. На это точно не пойдет Зеленский, его окружение", — убежден политик.

По его словам, это такой спарринг, где каждый демонстрирует свою позицию, однако реальных шагов не будет происходить. Политик отметил, что россияне понимают, что Украине зимой будет сложно, однако нелегко будет и россиянам.

"Но пока это выглядит так — пока толстый похудеет, худой подохнет", — отметил политик.

Также он предупредил, что Украине впереди не только непростая зима с моральной и экономической точки зрения, но и непростая весна, если не закончится война.

"Ведь при тех ценах на топливо, по той проблеме с логистикой и портами, а я не знаю, все ли аграрии посеятся. Если они не посеятся в том объеме, в котором они должны это сделать, в следующем году можем иметь не только проблемы с экономикой, но и с продовольствием", — предупредил политик.

Он отметил, что хороших прогнозов пока нет, и власть, по его убеждению, должна готовить общество к возможным вызовам, однако не информационно, а организационно и технически. Однако, резюмировал политик, этого нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько на самом деле Путин будет терроризировать Киев реактивными дронами.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EXsA2KI9XIU
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