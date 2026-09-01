Одно решение может завершить войну: согласится ли на это Зеленский

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Кречмаровская Наталия
Полномасштабная война в Украине идет уже пятый год. И время от времени появляются предположения о возможности завершить войну. В Раде отметили, что пока перспектив нет.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков не видит процесса окончания войны.
По его словам, это такой спарринг, где каждый демонстрирует свою позицию, однако реальных шагов не будет происходить. Политик отметил, что россияне понимают, что Украине зимой будет сложно, однако нелегко будет и россиянам.
Также он предупредил, что Украине впереди не только непростая зима с моральной и экономической точки зрения, но и непростая весна, если не закончится война.
Он отметил, что хороших прогнозов пока нет, и власть, по его убеждению, должна готовить общество к возможным вызовам, однако не информационно, а организационно и технически. Однако, резюмировал политик, этого нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько на самом деле Путин будет терроризировать Киев реактивными дронами.