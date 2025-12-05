Що буде з ордером на арешт Путіна в разі досягнення миру: у Гаазі пояснили

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не планує скасовувати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, навіть якщо можливі мирні переговори будуть успішними.

Ордер на арешт Володимира Путіна залишається дійсним. Фото: з відкритих джерел

Розслідування триває відповідно до встановлених процедур Міжнародного кримінального суду й не залежить від перебігу політичних процесів. Про це заявила заступниця прокурора МКС Назхат Шамім Хан під час підсумкової пресконференції за результатами тижневої асамблеї держав-учасниць, що проходила в Гаазі, повідомляє Euronews.

За словами Хан, мирні ініціативи не повинні підміняти механізми правосуддя та відповідальності за скоєні злочини.

"Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашого регламенту. Можливість притягнення до відповідальності має існувати, щоби мир був тривалим і стійким", — сказала Хан.

За її словами, лише Рада Безпеки ООН формально має право тимчасово призупинити розгляд справи, якщо її члени вважатимуть це необхідним для досягнення мирної угоди. Однак навіть у такому разі йдеться лише про відтермінування, а не про повне скасування розслідування.

Видані МКС ордери стосуються Путіна та ще п’яти осіб, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів, скоєних на території України. Водночас російська влада не визнає юрисдикцію суду і продовжує називати його рішення недійсними.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львов-Бєлової. Ордери видано у рамках розслідування незаконної депортації дітей з території України. Експерти розповіли виданню "Коментарі", що означає цей крок і до чого може спричинити.