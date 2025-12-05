Что будет с ордером на арест Путина в случае достижения мира: в Гааге объяснили

Международный уголовный суд (МУС) не планирует отменять ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, даже если возможные мирные переговоры будут успешными.

Ордер на арест Владимира Путина остается действительным. Фото: из открытых источников

Расследование продолжается в соответствии с установленными процедурами Международного уголовного суда и не зависит от политических процессов. Об этом заявила заместитель прокурора МУС Назхат Шамим Хан во время итоговой пресс-конференции по результатам проходившей в Гааге недельной ассамблеи государств-участников, сообщает Euronews.

По словам Хана, мирные инициативы не должны подменять механизмы правосудия и ответственности за совершенные преступления.

"Если расследование уже продолжается, мы действуем в соответствии с нашим регламентом. Возможность привлечения к ответственности должна существовать, чтобы мир был продолжительным и устойчивым", – сказала Хан.

По ее словам, только Совет Безопасности ООН формально имеет право временно приостановить рассмотрение дела, если его члены сочтут это необходимым для достижения мирного соглашения. Однако даже в таком случае речь идет только об отсрочке, а не о полной отмене расследования.

Выданные МУС ордера касаются Путина и еще пяти человек, подозреваемых в причастности к военным преступлениям, совершенным на территории Украины. В то же время российские власти не признают юрисдикцию суда и продолжают называть его решения недействительными.

