Що буде з Києвом та ЄС: у Росії озвучили шокуючий сценарій майбутнього

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі пролунали сценарії майбутнього Росії, які викликали резонанс навіть на тлі традиційно твердої кремлівської риторики. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російського ультранаціоналістичного табору представили прогнози, що передбачають окупацію найбільших українських міст, розпад Євросоюзу та навіть можливе застосування ядерної зброї.

Петербурзький міжнародний економічний форум. Фото: із відкритих джерел

Авторами концепції стали близький до Кремля олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог російського націоналізму Олександр Дугін. Вони презентували кілька варіантів розвитку подій до 2036 та 2050 років – від "сприятливого" до "катастрофічного".

Згідно з найбільш оптимістичним для авторів сценарієм, Росія до 2036 року має встановити контроль над Києвом, Одесою, Харковом та іншими українськими містами. Одночасно передбачається ослаблення чи навіть розпад Європейського Союзу. Такий прогноз фактично повторює найрадикальніші наративи російських прихильників війни.

На противагу цьому "негативний" сценарій передбачає поразку Росії у війні проти України, вступ Києва до НАТО та поступову втрату Москвою впливу на пострадянському просторі. Понад те, автори допускають ймовірність так званої "колонізації Росії" до середини століття.

Особливу увагу аналітики ISW звернули на так званий інерційний сценарій. У ньому допускається застосування Росією ядерної зброї у разі збереження нинішньої динаміки війни. По суті йдеться про прямий натяк на можливість ядерної ескалації за відсутності військових успіхів Москви.

У ISW вважають, що Кремль може використовувати такі радикальні заяви для створення розмаїття. На тлі подібних прогнозів заяви Володимира Путіна та офіційних російських чиновників можуть виглядати більш поміркованими та раціональними. Однак одночасно Кремль змушений враховувати настрої ультранаціоналістів, оскільки не зацікавлений у втраті підтримки найагресивнішої частини провоєнного табору.

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