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Путин собирает элиту на фоне тревожных цифр: экономика России подошла к опасной черте

Пока Кремль демонстрирует уверенность на «российском Давосе», эксперты предупреждают о риске рецессии и последствиях войны для экономики

3 июня 2026, 08:17
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Кравцев Сергей

В Санкт-Петербурге стартует очередной международный экономический форум, который в России традиционно называют "российским Давосом". Однако на этот раз главная деловая площадка страны открывается в условиях усиливающегося экономического давления, замедления роста и продолжающейся войны против Украины.

Путин собирает элиту на фоне тревожных цифр: экономика России подошла к опасной черте

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Несмотря на попытки Кремля продемонстрировать устойчивость экономики и интерес иностранных гостей, настроение среди части российского бизнеса остается тревожным. Форум проходит спустя всего несколько часов после очередной масштабной атаки на Киев, что вновь напомнило участникам о том, насколько тесно экономическая повестка связана с военным конфликтом.

За последние годы российская экономика сумела адаптироваться к беспрецедентным санкциям и сохранить рост выше многих прогнозов. Однако сейчас ситуация меняется. Темпы расширения экономики резко снизились, а в первом квартале 2026 года был зафиксирован спад. Власти объясняют это сочетанием высокой ключевой ставки, ограничений со стороны Запада и укреплением рубля, которое ударило по экспортерам.

На этом фоне эксперты все чаще говорят о стратегическом выборе, перед которым оказалась Россия. Бывший заместитель председателя Центробанка Олег Вьюгин считает, что дальнейшее наращивание военных расходов способно усилить давление на бюджет и ускорить движение экономики к рецессии.

По его мнению, для восстановления устойчивого роста необходимо снижать расходы на войну, расширять кредитование гражданских отраслей и постепенно восстанавливать экономические связи. Однако такой сценарий противоречит нынешним приоритетам Кремля.

Дополнительное беспокойство вызывает разрыв между экономическими возможностями России и совокупной мощью западных государств. Несмотря на значительные доходы от сырьевого сектора, российская экономика остается значительно меньше экономик стран НАТО, что усложняет длительное противостояние.

Поэтому нынешний форум становится не только площадкой для инвестиционных дискуссий, но и своеобразным тестом на устойчивость российской модели развития в условиях затяжной войны и растущих финансовых ограничений. Пока официальные лица говорят о стабильности, многие участники задаются вопросом: сколько еще экономика сможет выдерживать нынешний курс без серьезных последствий для уровня жизни населения.

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Источник: https://www.reuters.com/world/putins-davos-haunted-by-war-stagnation-despite-swank-influencers-2026-06-02/
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