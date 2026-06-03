Путін збирає еліту на тлі тривожних цифр: економіка Росії підійшла до небезпечної межі

У Санкт-Петербурзі стартує черговий міжнародний економічний форум, який у Росії традиційно називають "російським Давосом". Однак цього разу головний діловий майданчик країни відкривається в умовах економічного тиску, що посилюється, уповільнення зростання і війни, що триває проти України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на спроби Кремля продемонструвати стійкість економіки та інтерес іноземних гостей, настрій серед частини російського бізнесу залишається тривожним. Форум триває лише через кілька годин після чергової масштабної атаки на Київ, що знову нагадало учасникам про те, наскільки тісно економічний порядок пов'язаний з військовим конфліктом.

За останні роки російська економіка зуміла адаптуватися до безпрецедентних санкцій і зберегти зростання вище за багато прогнозів. Проте зараз ситуація змінюється. Темпи розширення економіки різко знизилися, а у першому кварталі 2026 року було зафіксовано спад. Влада пояснює це поєднанням високої ключової ставки, обмежень із боку Заходу та зміцненням рубля, яке вдарило по експортерам.

На цьому тлі експерти все частіше говорять про стратегічний вибір, перед яким опинилася Росія. Колишній заступник голови Центробанку Олег В'югін вважає, що подальше нарощування військових видатків здатне посилити тиск на бюджет та прискорити рух економіки до рецесії.

На його думку, для відновлення сталого зростання необхідно знижувати витрати на війну, розширювати кредитування цивільних галузей та поступово відновлювати економічні зв'язки. Однак такий сценарій суперечить нинішнім пріоритетам Кремля.

Додаткове занепокоєння викликає розрив між економічними можливостями Росії та сукупною міццю західних держав. Незважаючи на значні доходи від сировинного сектора, російська економіка залишається значно меншою за економіки країн НАТО, що ускладнює тривале протистояння.

Тому нинішній форум стає не лише майданчиком для інвестиційних дискусій, а й своєрідним тестом на стійкість російської моделі розвитку в умовах затяжної війни та зростання фінансових обмежень. Поки офіційні особи говорять про стабільність, багато учасників задають питання: скільки ще економіка зможе витримувати нинішній курс без серйозних наслідків для рівня життя населення.

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