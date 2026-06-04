Что будет с Киевом и ЕС: в России озвучили шокирующий сценарий будущего

На Петербургском международном экономическом форуме прозвучали сценарии будущего России, которые вызвали резонанс даже на фоне традиционно жесткой кремлевской риторики. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), представители российского ультранационалистического лагеря представили прогнозы, предусматривающие оккупацию крупнейших украинских городов, распад Евросоюза и даже возможное применение ядерного оружия.

Петербургский международный экономический форум. Фото: из открытых источников

Авторами концепции стали близкий к Кремлю олигарх Константин Малофеев и идеолог русского национализма Александр Дугин. Они презентовали несколько вариантов развития событий до 2036 и 2050 годов – от "благоприятного" до "катастрофического".

Согласно наиболее оптимистичному для авторов сценарию, Россия к 2036 году должна установить контроль над Киевом, Одессой, Харьковом и другими украинскими городами. Одновременно предполагается ослабление или даже распад Европейского Союза. Такой прогноз фактически повторяет наиболее радикальные нарративы российских сторонников войны.

В противоположность этому "негативный" сценарий предусматривает поражение России в войне против Украины, вступление Киева в НАТО и постепенную утрату Москвой влияния на постсоветском пространстве. Более того, авторы допускают вероятность так называемой "колонизации России" к середине века.

Особое внимание аналитики ISW обратили на так называемый "инерционный" сценарий. В нем допускается применение Россией ядерного оружия в случае сохранения нынешней динамики войны. По сути, речь идет о прямом намеке на возможность ядерной эскалации при отсутствии военных успехов Москвы.

В ISW считают, что Кремль может использовать столь радикальные заявления для создания контраста. На фоне подобных прогнозов заявления Владимира Путина и официальных российских чиновников могут выглядеть более умеренными и рациональными. Однако одновременно Кремль вынужден учитывать настроения ультранационалистов, поскольку не заинтересован в потере поддержки наиболее агрессивной части провоенного лагеря.

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