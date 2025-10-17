Рубрики
Росія продовжує атакувати енергетику України напередодні опалювального сезону. Регіони країни вже зіштовхнулися з відсутністю світла. Що буде з електроенергією в Україні? Чи будуть масштабні відключення світла через обстріли? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел
Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев заявив в ефірі "24 Каналу", що сценарії на прийдешню зиму не змінилися й вони в основному оптимістичні.
Він додає, що відключення електроенергії в певних регіонах не поширюється на всю Україну. Однак сподіватися на те, що удари припиняться, не варто, а тому укріплення критичних об'єктів, особливо в прифронтових регіонах, важливі. У випадку кількості відключень, то все залежить від роботи ППО, а у випадку тривалості – це вже робота енергетиків.
Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Святослав Павлюк зазначив, що якість електропостачання насамперед визначається відповідно до таких параметрів: кількість відключень; їхня тривалість.
