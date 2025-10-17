Росія продовжує атакувати енергетику України напередодні опалювального сезону. Регіони країни вже зіштовхнулися з відсутністю світла. Що буде з електроенергією в Україні? Чи будуть масштабні відключення світла через обстріли? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Відключення електроенергії в певних регіонах не поширюється на всю Україну

Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев заявив в ефірі "24 Каналу", що сценарії на прийдешню зиму не змінилися й вони в основному оптимістичні.

"Річ у тім, що загальний стан енергосистеми є достатньо добрий. При цьому система працює стабільно, запаси є, а захист щільний. Втім, як і раніше, я і мої колеги зазначали, що це не виключає аварійних ситуацій, які можуть виникати після чергового обстрілу Росії", – говорить експерт.

Він додає, що відключення електроенергії в певних регіонах не поширюється на всю Україну. Однак сподіватися на те, що удари припиняться, не варто, а тому укріплення критичних об'єктів, особливо в прифронтових регіонах, важливі. У випадку кількості відключень, то все залежить від роботи ППО, а у випадку тривалості – це вже робота енергетиків.

Все залежить від роботи ППО

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Святослав Павлюк зазначив, що якість електропостачання насамперед визначається відповідно до таких параметрів: кількість відключень; їхня тривалість.

"Якщо йдеться про кількість відключень, то все залежить від роботи ППО. А у випадку тривалості – це вже робота енергетиків. "Укренерго" за минулі роки захистили свої магістральні підстанції та трансформатори, однак треба врахувати ще й мету атак ворога, бо якщо ракети чи "Шахеди" у великій кількості летять лише в одну точку, то такий об'єкт просто неможливо захистити", – зазначив експерт.

