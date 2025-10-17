Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия продолжает атаковать энергетику Украины в преддверии отопительного сезона. Регионы страны уже столкнулись с отсутствием света. Что будет с электроэнергией в Украине? Будут ли масштабные отключения света из-за обстрелов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев заявил в эфире "24 Канала", что сценарии на грядущую зиму не изменились и они в основном оптимистичны.
Он добавляет, что отключение электроэнергии в некоторых регионах не распространяется на всю Украину. Однако надеяться на то, что удары прекратятся, не стоит, поэтому укрепления критических объектов, особенно в прифронтовых регионах, важны. В случае количества отключений все зависит от работы ПВО, а в случае продолжительности – это уже работа энергетиков.
Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк отметил, что качество электроснабжения в первую очередь определяется в соответствии с такими параметрами: количество отключений; их продолжительность.
Читайте на портале "Комментарии" — Россия ударила по Украине ракетами: в каких городах раздались взрывы.