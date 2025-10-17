Россия продолжает атаковать энергетику Украины в преддверии отопительного сезона. Регионы страны уже столкнулись с отсутствием света. Что будет с электроэнергией в Украине? Будут ли масштабные отключения света из-за обстрелов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Отключение электроэнергии в определенных регионах не распространяется на всю Украину.

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев заявил в эфире "24 Канала", что сценарии на грядущую зиму не изменились и они в основном оптимистичны.

"Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, по-прежнему я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередных обстрелов России", – говорит эксперт.

Он добавляет, что отключение электроэнергии в некоторых регионах не распространяется на всю Украину. Однако надеяться на то, что удары прекратятся, не стоит, поэтому укрепления критических объектов, особенно в прифронтовых регионах, важны. В случае количества отключений все зависит от работы ПВО, а в случае продолжительности – это уже работа энергетиков.

Все зависит от работы ПВО

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк отметил, что качество электроснабжения в первую очередь определяется в соответствии с такими параметрами: количество отключений; их продолжительность.

"Если речь идет о количестве отключений, все зависит от работы ПВО. А в случае продолжительности – это уже работа энергетиков. "Укрэнерго" за прошлые годы защитили свои магистральные подстанции и трансформаторы, однако нужно учесть еще и цель атак врага, потому что если ракеты или "Шахеды" в большом количестве улетают только в одну точку, то такой объект просто невозможно защитить", – отметил эксперт.

