Що буде, якщо впаде Покровськ: тривожні коментарі військових

Старший лейтенант Сил оборони України “Алекс”: ситуація на Добропільському напрямку залишається напруженою, але контрольованою

Українські підрозділи продовжують успішно діяти на Добропільському напрямку, ліквідовуючи оточені групи противника. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Що буде, якщо впаде Покровськ: тривожні коментарі військових

Ситуація на Добропільському напрямку

За його словами, українські війська поступово закріплюють успіх, однак ситуація залишається складною:

“Вдається остаточно ліквідовувати оточені підрозділи противника. Тенденція наразі доволі непогана, але все далеко від ідеалу — нам потрібно рятувати Покровськ. Якщо впаде Покровськ, те саме чекає і Мирноград.”


Офіцер наголошує, що район бойових дій має складну логістику і небезпечну конфігурацію позицій, яку бійці називають “карманом”:

“Карман чималий, і знаходитись там не дуже приємно. Логістика добиває не на всі ділянки, тому навіть заїзд туди — це вже серйозний квест.”

Основні моменти:

• Українські війська ліквідують оточені підрозділи рф на Добропільському напрямку.

• Ситуація напружена, але контрольована.

• Покровськ залишається ключовим містом оборони, падіння якого створить загрозу для Мирнограда.

• Логістика ускладнена, що робить кожне постачання на передову ризикованим.

Підсумок:

Попри постійний тиск противника, українські сили утримують позиції й поступово знищують оточені підрозділи. Головне завдання на цьому етапі — втримати Покровськ, який залишається стратегічним форпостом на сході.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі"  повідомляв про те, що прямо зараз відбувається масована атака дронів на Москву. 

За даними російських Telegram-каналів, удари зафіксовано в Дубні, Серпухові, Раменському, Новій Москві та Комунарці. Очевидці публікують відео, на яких видно спалахи у небі та роботу ППО.



Джерело: https://t.me/officer_33/6378
