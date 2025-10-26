Что будет, если падет Покровск: тревожные комментарии военных

Украинские подразделения продолжают успешно действовать на Добропольском направлении, ликвидируя окруженные группы противника. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Ситуация на Добропольском направлении

По его словам, украинские войска постепенно закрепляют успех, однако ситуация остается сложной.

"Удается окончательно ликвидировать окруженные подразделения противника. Тенденция пока достаточно неплохая, но все далеко от идеала — нам нужно спасать Покровск. Если упадет Покровск, то же ждет и Мирноград."





Офицер отмечает, что район боевых действий имеет сложную логистику и опасную конфигурацию позиций, которую бойцы называют карманом:

"Кишень немалый, и находиться там не очень приятно. Логистика добивает не на все участки, поэтому даже заезд туда — это уже серьезный квест."

Основные моменты:

• Украинские войска ликвидируют окруженные подразделения России на Добропольском направлении.

• Ситуация напряженная, но контролируемая.

• Покровск остается ключевым городом обороны, падение которого создаст угрозу Мирнограду.

• Логистика усложнена, что делает каждую поставку на передовую рискованной.

Итог:



Несмотря на постоянное давление противника, украинские силы удерживают позицию и постепенно уничтожают окруженные подразделения. Главная задача на этом этапе — удержать Покровск, остающийся стратегическим форпостом на востоке.



