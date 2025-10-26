Над Кремлем збивають БПЛА: атака на Москву зараз

У ніч на понеділок російську столицю знову атакували українські безпілотники. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у різних районах Москви та Підмосков’я.

Атака на Москву

За даними російських Telegram-каналів, удари зафіксовано в Дубні, Серпухові, Раменському, Новій Москві та Комунарці. Очевидці публікують відео, на яких видно спалахи у небі та роботу ППО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька дронів було збито, а уламки впали на території міста. За його словами, "на місцях падіння працюють оперативні служби".

Втім, за інформацією російських медіа, атака продовжується просто зараз.

У мережі також з’явилося фото мобільної вогневої групи біля Кремля, що підтверджує — оборона Москви перебуває у повній бойовій готовності.



Основні моменти:

• Вибухи пролунали щонайменше у п’яти районах Москви та Підмосков’я.

• Собянін підтвердив збиття кількох БпЛА.

• У столиці рф працюють екстрені служби, але атака триває.

Підсумок:



Українські дрони знову прорвали російську ППО, дійшовши до самої Москви.



Це вже одна з наймасштабніших атак на російську столицю за останній час, і вона, схоже, ще не завершена.



