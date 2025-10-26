logo

Над Кремлем сбивают БПЛА: атака на Москву сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

Над Кремлем сбивают БПЛА: атака на Москву сейчас

Масштабная атака дронами на Москву: взрывы слышны в разных районах столицы рф

26 октября 2025, 22:51
В ночь на понедельник российскую столицу снова атаковали украинские беспилотники. Местные жители сообщают о серии мощных взрывов в разных районах Москвы и Подмосковья.

Над Кремлем сбивают БПЛА: атака на Москву сейчас

Атака на москву

По данным российских Telegram-каналов, удары зафиксированы в Дубне, Серпухове, Раменском, Новой Москве и Коммунарке. Очевидцы публикуют видео, на которых видны вспышки в небе и работа ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько дронов были сбиты, а обломки упали на территории города. По его словам, "на местах падения работают оперативные службы".

Впрочем, по информации российских медиа, атака продолжается прямо сейчас.

В сети также появилось фото мобильной огневой группы у подтверждающего Кремля — оборона Москвы находится в полной боевой готовности.

Основные моменты:

• Взрывы прогремели по меньшей мере в пяти районах Москвы и Подмосковья.

• Собянин подтвердил сбивание нескольких БПЛА.

• В столице России работают экстренные службы, но атака продолжается.

Итог:

Украинские дроны снова прорвали российскую ПВО, дойдя до самой Москвы.

Это уже одна из самых масштабных атак на российскую столицу за последнее время, и она, похоже, еще не завершена.

Источник: https://t.me/rian_ru
