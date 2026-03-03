Що буде, якщо Україна піде на територіальні поступки

Канадський журналіст Скотт Дуглас Джейкобсен опублікував інтерв’ю з координаторкою Львівського Центру журналістської солідарності Наталією Войтович, у якому обговорюються наслідки російської дезінформації для західних медіа та питання територіальних поступок Україні.

Територіальні поступки від України

Наталія Войтович наголосила, що будь-які територіальні компроміси з агресором можуть мати катастрофічні наслідки для держави. Вона підкреслила, що війну необхідно відліковувати з 2014 року, коли Росія розпочала агресію проти України.

За її словами, російська пропаганда еволюціонувала: спочатку просувалася теза про "захист російськомовних", нині ж риторика зводиться до "повернення своїх земель". Водночас Росія цілеспрямовано атакує журналістів — як фізично, так і через інформаційні кампанії.

"Росія сприймає журналістів як мішень, яку треба знищити", — зазначила вона.

У матеріалі також наголошується, що Україна свого часу відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, однак ці гарантії не запобігли повномасштабному вторгненню.

Канадський журналіст окремо звернув увагу на діяльність Національної спілки журналістів України та мережі Центрів журналістської солідарності. Вони забезпечують медійників засобами індивідуального захисту, допомагають евакуйованим журналістам із тимчасово окупованих територій, а також працюють над протидією російській пропаганді.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п опри наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації або оформленого бронювання, громадяни можуть отримувати повістки від територіальних центрів комплектування. Це не є порушенням процедури.