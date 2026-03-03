logo

Что будет, если Украина пойдет на территориальные уступки
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет, если Украина пойдет на территориальные уступки

В разговоре с канадским журналистом речь идет о дезинформации, безопасности журналистов и войне, которая началась еще в 2014 году

3 марта 2026, 21:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Канадский журналист Скотт Дуглас Джейкобсен опубликовал интервью с координатором Львовского Центра журналистской солидарности Наталией Войтович, где обсуждаются последствия российской дезинформации для западных медиа и вопросы территориальных уступок Украине.

Что будет, если Украина пойдет на территориальные уступки

Территориальные уступки от Украины

Наталья Войтович отметила, что любые территориальные компромиссы с агрессором могут иметь катастрофические последствия для государства. Она подчеркнула, что войну необходимо отсчитывать с 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины.

По ее словам, российская пропаганда эволюционировала: первоначально продвигался тезис о "защите русскоязычных", ныне риторика сводится к "возвращению своих земель". В то же время, Россия целенаправленно атакует журналистов — как физически, так и через информационные кампании.

"Россия воспринимает журналистов как мишень, которую нужно уничтожить", — отметила она.

В материале также отмечается, что Украина в свое время отказалась от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, однако эти гарантии не предотвратили полномасштабное вторжение.

Канадский журналист особо обратил внимание на деятельность Национального союза журналистов Украины и сети Центров журналистской солидарности. Они обеспечивают медийщиками средства индивидуальной защиты, помогают эвакуированным журналистам с временно оккупированных территорий, а также работают над противодействием российской пропаганде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что несмотря на наличие законных оснований для отсрочки от мобилизации или оформленного бронирования, граждане могут получать повестки от территориальных центров комплектования. Это не нарушение процедуры.



Источник: https://goodmenproject.com/featured-content/natalka-voitovych-russian-disinformation-journalist-solidarity-centers-ukraine-sjbn/
