Канадский журналист Скотт Дуглас Джейкобсен опубликовал интервью с координатором Львовского Центра журналистской солидарности Наталией Войтович, где обсуждаются последствия российской дезинформации для западных медиа и вопросы территориальных уступок Украине.

Территориальные уступки от Украины

Наталья Войтович отметила, что любые территориальные компромиссы с агрессором могут иметь катастрофические последствия для государства. Она подчеркнула, что войну необходимо отсчитывать с 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины.

По ее словам, российская пропаганда эволюционировала: первоначально продвигался тезис о "защите русскоязычных", ныне риторика сводится к "возвращению своих земель". В то же время, Россия целенаправленно атакует журналистов — как физически, так и через информационные кампании.

"Россия воспринимает журналистов как мишень, которую нужно уничтожить", — отметила она.

В материале также отмечается, что Украина в свое время отказалась от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, однако эти гарантии не предотвратили полномасштабное вторжение.

Канадский журналист особо обратил внимание на деятельность Национального союза журналистов Украины и сети Центров журналистской солидарности. Они обеспечивают медийщиками средства индивидуальной защиты, помогают эвакуированным журналистам с временно оккупированных территорий, а также работают над противодействием российской пропаганде.

