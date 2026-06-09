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Що буде, якщо швидко не припинити війну в Україні: названо найбільш драматичний сценарій

Якщо зупинити війну в Україні вже сьогодні, російський диктатор Володимир Путін втратить шанс на вторгнення в інші держави

9 червня 2026, 20:35
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Клименко Елена

Російська стратегія, за оцінками українського керівництва, не обмежується лише війною проти України. У планах Кремля, як вважається, може бути подальше розширення впливу на інші держави Європи. Водночас реалізація таких намірів, на думку експертів і української влади, стане можливою лише за умови відновлення військового потенціалу Росії після бойових дій в Україні. Саме тому завершення війни зараз розглядається як фактор, що може стримати подальшу агресію.

Що буде, якщо швидко не припинити війну в Україні: названо найбільш драматичний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський озвучив цю позицію під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії, яка відбулася у Таллінні. Він наголосив, що йдеться не лише про український фронт, а про ширшу архітектуру безпеки на всьому європейському континенті.

"Якщо ми знайдемо шлях, як зупинити цю війну якомога швидше, то зрозуміло, у Путіна не буде шансу окупувати іншу країну. Тому нам треба посилювати одне одного. Посилювати наші відносини, і не лише дронами. Важливо бути сильними, і ми готові ділитися з партнерами досвідом, що отримали через всі виклики", – зазначив Володимир Зеленський. 

За словами президента, Росія прагне розхитати стабільність у регіоні та використовує різні інструменти для тиску на європейські держави. Він підкреслив, що така політика має системний характер і спрямована на створення напруги між союзниками.

"Вони не хочуть жодної стабілізації в регіоні, їм це не потрібно. Так, вони використовували територію Білорусі, щоб тиснути на кордони Польщі. Це важливо для нас, бо Польща – сильний наш союзник в регіоні. Та вони використали цю ситуацію для тиску і намагалися подати це так, що це через підтримку України", – пояснив глава держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що будь-які переговори щодо припинення війни в Україні мають проводитися лише за обов’язкової участі Варшави. На його думку, спроби прискореного діалогу з Росією є надто ризикованими.



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