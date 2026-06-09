Что будет, если быстро не прекратить войну в Украине: назван наиболее драматичный сценарий

Российская стратегия, по оценкам украинского руководства, не ограничивается только войной против Украины. В планах Кремля, как считается, возможно дальнейшее расширение влияния на другие государства Европы. В то же время, реализация таких намерений, по мнению экспертов и украинской власти, станет возможной только при условии восстановления военного потенциала России после боевых действий в Украине. Именно поэтому завершение войны сейчас рассматривается как фактор, способный сдержать дальнейшую агрессию.

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил эту позицию в ходе состоявшейся в Таллине совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии. Он подчеркнул, что речь идет не только об украинском фронте, но и о более широкой архитектуре безопасности на всем европейском континенте.

"Если мы найдем путь, как остановить эту войну как можно скорее, то, разумеется, у Путина не будет шанса оккупировать другую страну. Поэтому нам нужно усиливать друг друга. Усиливать наши отношения, и не только дронами. Важно быть сильными, и мы готовы делиться с партнерами опытом, получившим все вызовы", – отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, Россия стремится расшатать стабильность в регионе и использует разные инструменты для давления на европейские государства. Он подчеркнул, что такая политика носит системный характер и направлена на создание напряжения между союзниками.

"Они не хотят ни одной стабилизации в регионе, им это не нужно. Да, они использовали территорию Беларуси, чтобы давить на границы Польши. Это важно для нас, потому что Польша – сильный наш союзник в регионе. Но они использовали эту ситуацию для давления и пытались представить это так, что это из-за поддержки Украины", – объяснил глава государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что любые переговоры по прекращению войны в Украине должны проводиться только при обязательном участии Варшавы. По его мнению, попытки ускоренного диалога с Россией слишком рискованны.