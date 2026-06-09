Польща поставила вкрай жорсткий ультиматум стосовно переговорів про війну в Україні: деталі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що будь-які переговори щодо припинення війни в Україні мають проводитися лише за обов’язкової участі Варшави. На його думку, спроби прискореного діалогу з Росією є надто ризикованими, повідомляє Reuters.

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Очільник польського уряду звернув увагу на те, що формат "E3", який включає тільки Велику Британію, Німеччину та Францію, не враховує позицію інших європейських союзників України. Через це Польща відчуває себе виключеною з ключових рішень і домовленостей, що можуть впливати на безпеку регіону.

"Я дуже обережно ставлюся до ідей, що лунають у Західній Європі, щодо якнайшвидшого початку діалогу чи переговорів із Путіним щодо України", – заявив Туск, підкресливши, що будь-які домовленості без участі Польщі для Варшави не матимуть обов’язкової сили.

Він додав, що вже обговорював це питання з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, яка також критично оцінює формат переговорів "E3". За словами Туска, найближчим часом планується більш широка зустріч щодо України, де крім представників Британії, Франції та Німеччини будуть присутні Польща та Італія.

Варшава висловлює занепокоєння через те, що її прем’єр не був присутній на попередніх переговорах у Лондоні, оскільки це могло створити враження, що Польща відсувається на другий план, а Києву пропонується піти на поступки Москві.

Туск наголосив, що Польща наполягатиме на рівноправній участі у будь-яких процесах, пов’язаних із мирним врегулюванням війни. За його словами, Європа повинна координувати свої дії з США, аби переговори були ефективними та безпечними для України та її союзників.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські військові підрозділи, що несуть службу на кордоні з Білоруссю, повідомляють про стабільну та контрольовану ситуацію. За їхніми словами, ознак формування ударних угруповань з боку Росії на цій ділянці наразі не виявлено. Територія залишається добре укріпленою, а спостереження за нею ведеться у цілодобовому режимі. Про це інформує "Суспільне" з посиланням на коментарі військовослужбовців.