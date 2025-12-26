Що буде, якщо Путін відмовиться від мирного плану

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у разі відмови російського диктатора Володимира Путіна від мирного плану, Сполучені Штати повинні перейти до радикально жорсткішої стратегії щодо Росії.

Подальші дії США у разі відмови путіна від мирного плана

Про це Грем повідомив, коментуючи перспективи мирного врегулювання війни РФ проти України та можливі дії Вашингтона у випадку провалу дипломатичних зусиль.

"Час міняти правила гри"

За словами сенатора, якщо Кремль скаже "ні" запропонованому мирному плану, США не можуть обмежуватися дипломатичними заявами або точковими санкціями.

Грем наголосив, що відповідь має бути системною та болючою для російської економіки й військової машини.

Санкції проти покупців російської нафти



Одним із ключових кроків сенатор назвав ухвалення законопроєкту, який він уже підготував разом із 85 співавторами. Документ передбачає запровадження мит і торговельних обмежень проти країн, що купують дешеву російську нафту, фактично фінансуючи війну РФ проти України.



На думку Грема, саме тіньові енергетичні доходи дозволяють Кремлю продовжувати війну, попри санкційний тиск Заходу.



Росія як держава-спонсор тероризму



Ще одним кроком, який сенатор вважає необхідним, є офіційне визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Грем прямо пов’язав цю ініціативу з масовими злочинами РФ проти цивільного населення України, зокрема з незаконним вивезенням українських дітей з окупованих територій.

Такий статус, за його словами, відкриє шлях до значно ширших санкційних та правових механізмів тиску на Москву.



Захоплення танкерів із російською нафтою



Сенатор також запропонував почати захоплення суден, що перевозять російську нафту, використовуючи міжнародні правові механізми.



Як приклад Грем навів дії США щодо Венесуели, коли американська влада блокувала або конфісковувала нафтові танкери, пов’язані з режимом Ніколаса Мадуро.



Ракети Tomahawk для України



Окремо Грем заявив про необхідність кардинального посилення військової підтримки України. Зокрема, він закликав передати Києву крилаті ракети Tomahawk, які дозволили б завдавати високоточних ударів по:

• заводах із виробництва безпілотників,

• підприємствах з виготовлення ракет,

• ключових військово-промислових об’єктах на території РФ.

На переконання сенатора, лише удари по стратегічній інфраструктурі здатні змусити Кремль змінити свою поведінку.



Роль Трампа



У своїй заяві Ліндсі Грем також звернувся до Дональда Трампа, закликавши його підтримати жорсткі рішення у разі провалу мирних переговорів.



За словами сенатора, від позиції президента США залежатиме, чи зможе Захід змусити Росію припинити агресію.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій Флеш повідомив, що відсутність публічних коментарів щодо Starlink у російських дронах не означає, що таких БПЛА немає. За його словами, їх фіксують щодня.