Что будет, если Путин откажется от мирного плана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от мирного плана, Соединенные Штаты должны перейти к более жесткой стратегии в отношении России.

Дальнейшие действия США в случае отказа Путина от мирного плана

Об этом Грэм сообщил, комментируя перспективы мирного урегулирования войны РФ против Украины и возможные действия Вашингтона в случае провала дипломатических усилий.

"Время менять правила игры"

По словам сенатора, если Кремль скажет "нет" предложенному мирному плану, США не могут ограничиваться дипломатическими заявлениями или точечными санкциями.

Грэм подчеркнул, что ответ должен быть системным и болезненным для российской экономики и военной машины.

Санкции против покупателей российской нефти



Одним из ключевых шагов сенатор назвал принятие законопроекта, который он уже подготовил вместе с 85 соавторами. Документ предусматривает введение таможенных пошлин и торговых ограничений против стран, покупающих дешевую российскую нефть, фактически финансируя войну РФ против Украины.



По мнению Грэма, именно теневые энергетические доходы позволяют Кремлю продолжать войну, несмотря на санкционное давление Запада.



Россия как государство-спонсор терроризма



Еще одним шагом, который сенатор считает необходимым, является официальное признание России государством-спонсором терроризма.

Грэм напрямую связал эту инициативу с массовыми преступлениями РФ против гражданского населения Украины, в том числе с незаконным вывозом украинских детей с оккупированных территорий.

Такой статус, по его словам, откроет путь к более широким санкционным и правовым механизмам давления на Москву.



Захват танкеров с российской нефтью



Сенатор также предложил начать захват судов, перевозящих российскую нефть, используя международные правовые механизмы.



В качестве примера Грэм привел действия США в отношении Венесуэлы, когда американские власти блокировали или конфисковали нефтяные танкеры, связанные с режимом Николаса Мадуро.



Ракеты Tomahawk для Украины.



Отдельно Грэм заявил о необходимости кардинального усиления военной поддержки Украины. В частности, он призвал передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, которые позволили бы наносить высокоточные удары по:

• заводах по производству беспилотников,

• предприятиях по изготовлению ракет,

• ключевых военно-промышленных объектах на территории РФ.

По убеждению сенатора, только удары по стратегической инфраструктуре способны вынудить Кремль изменить свое поведение.



Роль Трампа



В своем заявлении Линдси Грэм также обратился к Дональду Трампу , призвав его поддержать жесткие решения в случае провала мирных переговоров.



По словам сенатора, от позиции президента США будет зависеть, сможет ли Запад вынудить Россию прекратить агрессию.



