Що буде у разі повного провалу переговорів: озвучено катастрофічний прогноз для фронту

Війна на сході України наразі перебуває в надзвичайно активній фазі, і Росія активно нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів, готуючись завдавати ударів по прифронтовій логістиці. Хоча переговори між сторонами тривають, більшість експертів вважає, що найбільш імовірним сценарієм залишається ескалація бойових дій. Військовий аналітик Василь Пехньо підкреслює, що травень стане ключовим місяцем для оцінки поточного стану обох сторін перед літнім періодом, коли бойові дії традиційно набирають інтенсивності.

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський говорить про "початок кінця війни", проте цей кінець може розтягнутися на значний час. Позитивним фактором для України є те, що, попри численні спроби, Росія поки не здатна прорвати фронт. Протягом двох років фронт фактично стабілізувався, і великомасштабний прорив російських сил наразі малоймовірний. Проте збільшення кількості дронів на базі підрозділу "Рубікон" свідчить про наміри ворога посилювати атаки безпілотними системами.

Найближчі плани Росії передбачають масовані удари по прифронтовій логістиці, під загрозою перебувають ключові магістралі, зокрема маршрути Запоріжжя–Оріхів, Павлоград–Покровськ, Ізюм–Слов’янськ та інші. Для цього ворог застосовуватиме весь спектр безпілотників – від недорогих FPV до "Ланцетів" і дронів-маток, здатних запускати менші апарати. Це формує одну з найбільших загроз для українського постачання на фронті в найближчий час.

Попри сигнали щодо нового етапу переговорів та активізацію роботи переговорної групи з Кирилом Будановим, війна залишається у критично інтенсивній фазі без очевидної тенденції до завершення. Україна готує альтернативні сценарії на випадок провалу переговорів, але реалістичніший прогноз передбачає подальше нарощування бойових дій протягом року.

Пехньо додає, що травень стане місяцем оцінки не лише бойових позицій, а й прогресу реформ нової команди міністра Михайла Федорова. Тоді стане зрозуміло, чи здатні російські сили реалізувати свої наступальні плани або зазнають поразки.

